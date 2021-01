Onofri: "In alcuni momenti si sfalda senza un apparente motivo"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Claudio Onofri, ex calciatore e opinionista televisivo: "Il Napoli in alcuni momenti si sfalda senza un apparente motivo. A volte la squadra gioca bene, è pimpante, ti fa pensare di essere una squadra da primato. Invece in altre situazioni i reparti si allungano e il Napoli va in difficoltà. Complimenti all'Empoli, che ha giocato con fare molto propositivo a Napoli e non è scontato".