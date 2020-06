Onofri: "Mai avuto dubbi su Gattuso, non mi ha sorpreso il rendimento a Napoli"

Claudio Onofri, calciatore ex Genoa, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Juric è stato un allievo di Gasperini, ha vissuto stagioni importanti con lui da calciatore. Gasperini ha inventato il modo di stare in campo. Anche il Verona ha un tipo di spartito che coniuga il bel gioco ai risultati. Gattuso? Non ho mai avuto dubbi sul valore dell’allenatore. E’ una persona eccezionale e questo conta sempre. Spesso si calca la mano sull’aspetto della grinta, ma lui vuole crescere tatticamente e lo sta ancora facendo. Personalmente non è una sorpresa il suo rendimento al Napoli”.