Onofri: "Napoli solido, merita il primato. Scudetto? Mi auguro che lo vinca Gasperini"

“Napoli meno pericolosa delle altre sei in vetta? Non sono d’accordo, il Napoli ha giocatori fondamentali, in grado di creare pericoli sempre. Si tratta – ha detto l’allenatore e commentatore tv Claudio Onofri a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - di una squadra organizzata, non solo in fase difensiva, perché dobbiamo fare attenzione anche alle ripartenze degli azzurri che certificano un lavoro di squadra importante. I soli 9 gol subiti sono una dichiarazione di organizzazione della fase passiva, i 20 gol fatti certificano che non si segna tanto ma le vittorie confermano che la squadra è solida. Il Napoli merita assolutamente la posizione che ha in classifica. Prima che arrivasse al Napoli, pur stimandolo come tecnico, Conte non era tra quelli che più scaldavano il mio cuore, ma a Napoli sta facendo un lavoro straordinario, con una personalità rilevante.

Competitors pericolosi? Inter ed Atalanta, che hanno standard elevati. Io ho una profonda stima di Gasperini: la crescita esponenziale dell’Atalanta la rende una possibile candidata per lo scudetto, cosa che prima non ci si sarebbe mai aspettati. Ma il Napoli ha le risorse per superare le difficoltà. Inter, Atalanta e Napoli lotteranno per il titolo fino in fondo. E mi auguro che stavolta lo vinca Gasperini. Dalla Juventus, invece, mi aspetto miglioramenti. Motta, che stimo molto, non è riuscito ancora a trasferire pienamente i suoi principi di gioco alla squadra come fatto con il Bologna. Il distacco dal Napoli è minimo, ma la Juve deve intraprendere un gioco più efficace non solo offensivamente ma complessivamente”.