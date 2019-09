Onofri pazzo di Lozano: "Grandissimo giocatore, è uno dei miei preferiti sin dal Pachuca!"

Claudio Onofri, storico giocatore del Genoa e talent scout, è intervenuto a Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Il mercato del Napoli è da 6.5 abbondante poteva essere da 7 con un colpo clamoroso. Ci sono stati dei colpi importanti come Lozano, Manolas e Llorente. Il messicano è un grandissimo giocatore, è uno dei miei giocatori preferiti sin dai tempi del Pachuca, sa fare tanti goal. Ci può essere un po' di delusione in merito ai mancati arrivi di Icardi e James ma la distanza dalla Juventus se non si è accorciata è rimasta tale.



Cessione Verdi? E' un giocatore che ha avuto sempre questa tendenza ad essere altalenante. Non è mai esploso veramente nonostante le sue grandi capacità. Il Napoli in quel reparto non si può lamentare. Il lavoro di Ancelotti ora sarà fondamentale, gli azzurri hanno la coppia di difensori più forti del campionato".