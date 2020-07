Onofri pazzo di Osimhen: "Molto forte, per il Napoli sarebbe un bel colpo"

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa e commentatore di Ligue 1, si è così espresso su Victor Osimhen a Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è davvero molto forte, se il Napoli lo prende fa un bel colpo. Victor è una prima o seconda punta, che eventualmente potrebbe fare anche l'esterno nel 4-3-3. E' un calciatore che spazia da tutte le parti. Non è il classico centravanti che resta in area, ha delle cavalcate di 30-40 metri, un po' alla Lasagna, sicuramente più forte e capace di difendere il pallone rispetto a Lasagna".