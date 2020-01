Onofri racconta: "Vidi una partita di Petagna, sembrava un fenomeno ma poi ti deludeva..."

Claudio Onofri, ex Genoa, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Avevo visto una partita a Palermo e Petagna mi sembrava un fenomeno per come sapeva mantenere palla e attaccare la profondità coi tempi giusti. In certi momenti, però, ti deludeva. Per questo era stato ceduto: in area aveva un ritardo quasi fisiologico nel tirare in porta. Ma ha ancora il tempo per colmare queste lacune e quindi è un buon acquisto".