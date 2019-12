Onofri sicuro: "Torreira il più adatto al 4-3-3 del Napoli"

L'ex calciatore Claudio Onofri ha detto la sua a Radio Kiss Kiss Napoli sui vari nomi accostati al Napoli per il centrocampo azzurro: "Lobotka può fare il geometra nel Napoli. Con l'arrivo di Gattuso si è indovinato perfettamente il modulo adatto a questa squadra. Manca solo il Torreira della situazione. Fabian potrebbe farlo ma gli si toglie la capacità di portarsi in avanti".

RISCHIO LOBOTKA - "Paredes e Torreira sono più pronti dello slovacco. Paredes è esploso in cabina di regia con Giampaolo. Se dovessi dire un giocatore adatto a quel ruolo, dico Torreira. L'uruguagio si è evidenziato alla Samp in maniera egregia in quel ruolo".