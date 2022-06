Onofri su Ostigard: “Difensore di grande personalità, ha un'unica pecca”

"L’avevo visto giocare in Inghilterra e mi aveva dato un’impressione buona".

TuttoNapoli.net

Claudio Onofri, talent scout ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo da Kvaratskhelia: “L’ho visto per caso, perché mi avevano segnalato il terzino sinistro di quella squadra. Mi aveva fatto un’impressione incredibile e poi pochi giorni dopo ho saputo che era del Napoli. Mi piace tanto perché ha una forza nelle gambe e una tecnica fuori dal comune. Ha un dribbling che fa dopo magari dopo 20 metri palla a piede.

Cosa manca per l’ultimo salto di qualità del Napoli? E’ sempre stata una squadra molto completa, solo alcuni episodi non gli hanno consentito di stare in lotta con le milanesi fino alla fine. Sono convinto che il Napoli sia una squadra con margini di miglioramento e che li farà. Basta niente per migliorare, sa l’allenatore quello che dovrà fare.

Ostigard? L’avevo visto giocare in Inghilterra e mi aveva dato un’impressione buona. E’ un difensore alla Romero, forte di testa, l’unica pecca è che pressando molto alto va incontro a tanti falli. Ha tanta personalità, per questo al Genoa dopo 20’ la gente si è innamorata di lui”.