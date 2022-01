Onofri sulla lotta-scudetto: “La corsa è a tre. Juve fuori anche con Vlahovic”

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Claudio Onofri. Ecco le sue parole:

Vlahovic riapre la corsa al posto Champions per la Juventus. E' una lotta che coinvolge quale squadre?

"Anche per la forza che stanno dimostrando Milan e Napoli dico che i punti che hanno di svantaggio sono difficili da recuperare. Visto il trend delle ultime partite e l'arrivo di Vlahovic, cresce la speranza dei tifosi juventini di arrivare anche meglio del quarto posto. Credo che la Juventus si stia riprendendo ma l'Inter lì davanti è impressionante. Per lo Scudetto quindi vedo la Juve fuori al momento e coinvolte solo Inter, Milan e Napoli".