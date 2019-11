Onofri: "Torreira perfetto per il nuovo modulo. Nel 4-4-2 un azzurro è un po' penalizzato"

Il mister Claudio Onofri è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Torreira sarebbe ideale per il 4-3-3, ma sono dettagli. Ho letto che piace al Napoli. Nel 4-4-2 Fabian e Allan sono complementari, l'unico un po' penalizzato secondo me è Zielinski, uno che deve andare e non può solo proteggere come fa il brasiliano. Non ne ha le caratteristiche. Infatti il polacco non ha ancora segnato. Ma anche da esterno non puoi aspettarti che vada sul fondo per crossare".