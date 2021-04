Onofri: “Tre squadre in pole per la Champions. Zielinski? Tra i migliori in Europa"

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Sembrava ci fosse un gap importante tra Napoli e Lazio, vedendo lo scontro diretto, ma invece non c'è. Continuo a ritenere il Napoli una delle principali candidate al raggiungimento del posto in Champions. ha una rosa lunga e profonda. Hanno giocate importanti, straordinarie. La partita con la Lazio aveva la partita ideale. Lo stadio si chiama Maradona e si sono viste giocate veramente straordinarie. Ritengo il Napoli una delle papabili squadre adatte alla Champions ed è anche bella da vedere. Ritengo che Napoli, Lazio e Atalanta abbiano tutto per raggiungere l'obiettivo. I fatti mi danno ragione.

Zielinski? Sale sul podio dei trequartisti. Dà anche una mano in fase difensiva. E' una mezzala sostanzialmente. Al mondo non so se è tra i migliori, però in Europa indubbiamente, proprio per la completezza dei suoi fondamentali. Osimhen? Si sapeva fosse un ottimo investimento. Poi ha avuto un sacco di problemi, non solo di ambientamento ma anche dal punto di vista fisico. E' uno sfogo straordinario per il Napoli. Ha capacità di corsa e tendenza ad essere realizzativo in maniera efficace".