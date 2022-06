Onofri: “Vi racconto perchè Ostigard è diventato subito l’idolo di tutti i compagni al Genoa”

Claudio Onofri, talent scout ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Claudio Onofri, talent scout ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ostigard? Oggi non può essere titolare nel Napoli perchè deve ancora migliorare, ma quando è arrivato al Genoa ho subito notato questa capacità di andare ad aggredire molto alto, di staccare di testa. Oltre a queste caratteristiche tecniche e tattiche ha messo in evidenza un carattere e un senso di appartenenza per la maglia che indossa veramente notevole. E’ diventato subito l’idolo di tutti i compagni al Genoa sia perché non molla mai ma anche perchè emotivamente ha questa tendenza a trasmettere il suo impegno al di là del risultato”.