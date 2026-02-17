Open VAR, De Marco: "Contatto con Kaluku lieve, la simulazione di Bastoni ci poteva stare"

vedi letture

Nel corso della trasmissione 'Open Var' su DAZN, sono stati analizzati tutti gli episodi più discussi dell’ultima giornata di Serie A. Al centro dell’attenzione non poteva che esserci l’episodio dell’espulsione di Kalulu per doppio giallo in Inter-Juventus. Il responsabile per la collaborazione e le relazioni tra la Can e i club di Serie A e Serie B, Andrea De Marco ha commentato così: "Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva assolutamente stare. Le minacce a La Penna e a Bastoni sono sbagliate. Il dissenso nel calcio c’è sempre stato, quando si tocca la sfera personale non è più sport

Sul protocollo riguardante il doppio giallo se ne parla da molto, è chiaro che se una squadra rimane in 10 cambia poco il modo in cui arriva il cartellino. Quando ci si riunirà speriamo che già dal prossimo mondiale si possa sanare questa parte di protocollo”

Sul primo cartellino giallo per il difensore bianconero: “L’arbitro era posizionato bene, bisogna vedere la velocità a cui si è svolta l’azione. È chiaro che la squadra arbitrale può aiutare l’arbitro in campo, c’è molta collaborazione. L’assistente numero 2 era coperto, Doveri era nella zona delle panchine. Per poter entrare in una decisione del genere bisogna avere certezza".