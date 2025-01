Ordine assicura: "Fidatevi di me, il metodo Conte paga e ora farà anche un'altra cosa"

Franco Ordine, noto giornalista di fede milanista, è intervenuto nel corso del 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Calendario Napoli? Non ha le coppe, il calendario conta più per le altre che devono incrociarlo con Champions, Coppa Italia, recuperi. E’ evidente, il Napoli non giocherà manco la Coppa Italia.

Napoli forte? Sì, ma come altre squadre che hanno squadre importanti e hanno fatto mercati importanti, ma se poi lì c’è Conte evidentemente il suo metodo paga. Ed aggiungerà anche un calcio con maggiore stile, vedrete”.