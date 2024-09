Ordine: "Che acquisto McTominay! È tre volte superiore a Zielinski"

Franco Ordine, giornalista, nel corso de Il bello del calcio in onda su Televomero ha parlato dei temi del giorno in casa azzurra: "Io penso che il Napoli abbia le carte in regola per puntare fino alla fine alla conquista del titolo. Sono arrivati dei calciatori molto importanti".

Il Napoli ha perso Piotr Zielinski? Io dico invece che Aurelio De Laurentiis abbia acquistato un calciatore decisamente superiore. McTominay, per come la vedo io, è tre volte superiore a Piotr Zielinski. Non avete ancora visto tutte le qualità dello scozzese, ma il centrocampista è destinato a prendere per mano la squadra e diventare un grande protagonista di questa annata dei partenopei".