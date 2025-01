Ordine: "Conte ha ragione, al posto di Kvara non serve un giovane di prospettiva"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “La Juventus arriva a Napoli rinforzata, mentre il Napoli si presenterà senza Kvaratskhelia. Dal punto di vista degli acquisti la bilancia pende a favore dei bianconeri. Vlahovic diventa ora una riserva della Juventus, e questo può diventare un fattore. Parliamo di un calciatore che vale molto e che non ha nemmeno una richiesta.

Cosa mi aspetto da Napoli-Juventus? Una gara attenta per entrambe le squadre, come accadde un po’ all’andata. Mi aspetto tanto gioco orizzontale dei bianconeri per tenere il pallone lontano dai giocatori azzurri. Il Napoli dovrà avere pazienza. Penso che vedremo comunque una gara diversa, perché la condizione fisica è migliorata per entrambe. Può fare la differenza l’aggressività. La Juve che abbiamo visto a Bergamo e col Milan è sicuramente migliorata. Il Napoli che ha vinto contro l’Atalanta è stato trasformato, e mi ha colpito che questi grandi miglioramenti sono arrivati nella sfida più temuta e difficile. Conte ha ragione a chiedere un erede di Kvara adeguato, parla da allenatore che ha le idee chiare. Al posto del georgiano un giocatore di prospettiva non serve”.