Ordine: "Impressionato dalla freddezza di Jorginho sull'ultimo rigore"

Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Italia-Spagna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Incontravamo i professori del Tiki Taka e quindi si poteva o rimanere incantanti o rispondere facendo ricorso alle proprie conoscenze, in questo caso le ripartenze, per cui non mi sento di condannare la Nazionale. Non ho condiviso della conduzione di Mancini la scelta un po’ al risparmio fatta subito dopo il gol di Chiesa con Insigne falso nueve, in quel modo di siamo portati gli spagnoli in casa e così un golletto puoi prenderlo. Per il resto credo che il ct meriti la lode.

Luis Enrique? Meriterebbe di essere abbracciato in mezzo alla strada appena lo si incontra. E’ il monumento di quello avverso dal destino che dimostra grande sportività, a me piace tantissimo questo uomo e allenatore.

Dani Olmo? Era il pallino di Boban quando arrivò al Milan, ma non riuscirono a prendere. Per la giovane età e per come ha giocato ieri, è destinato a diventare un numero uno.

Jorginho da Pallone d’Oro? Ci andrei cauto, ma ieri ha retto fino alla fine a differenza Verratti e Barella. Poi mi ha impressionato la sua freddezza sull’ultimo rigore, è come se stesse andando a fare una raccomandata alla posta”.