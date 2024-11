Ordine: "Interisti insorti, io difenderò il Napoli di Conte contro le truppe cammellate!"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: "Gli interisti sono insorti e hanno paragonato un mancato giallo di Lukaku con il rigore dato a loro contro il Napoli. L’Inter ha iscritto nel suo elenco nero il Napoli di Conte come rivale della stagione. Io sono a favore di Conte e del Napoli, sono lì davanti al fortino di Castel Volturno con la penna e il microfono in mano che sono le armi dei giornalisti per difendere il fortino napoletano dall'assalto delle truppe cammellate che procedono con le bandiere al vento, lungo le vie dell'Europa a segnalare e a sottolineare il loro grande trionfo. Istituto Luce".