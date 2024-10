Ordine lancia il Napoli: “Farà 9 punti contro Como, Empoli e Lecce”

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Calendario delle prossime gare? La vera difficoltà, di carattere non calcistico, si avrà prima della gara con l’Empoli perché si tornerà dalla sosta e ci vuole più tempo per rimettere in sintonia tra loro tutti i calciatori. Per quello che credo io, comunque, il Napoli con Como, Empoli e Lecce farà 9 punti”.