Ordine: "Modric? Il Milan ha bisogno di un traino. De Bruyne? Cosa tecnica per la Champions"

Il giornalista Franco Ordine ha parlato così ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale: “Situazione dell’Italia? Abbiamo giocatori modesti, poi abbiamo un campionato dove c’è il massimo delle interruzioni, del tatticismo ed il minimo della tecnica. Poi solo il 30% dei calciatori del campionato è convocabile per l’Italia, questo vuol dire che c’è un’invasione di stranieri. Le nazionali giovanili hanno ottenuto dei risultati importanti, ma poi c’è un tappo tra queste età e titolarità nel campionato di Serie A. Vedi Coppola che andrà al Brighton. Poi aggiungiamo che in Nazionale il mini blocco interista è arrivato completamente stremato, come si era già capito nella finale di Champions League contro il PSG. I giovani italiani hanno un costo inarrivabile per le nostre squadre. Il nostro è un calcio malato.

Modric? Il Milan ha bisogno di un giocatore che faccia da traino anche negli allenamenti. Mentre De Bruyne è una cosa tecnica, soprattutto per disputare la Champions. Prossimo CT? Se Pioli non si liberasse dalla Fiorentina, la scelta ricadrebbe sugli ex giocatori azzurri. Deve intervenire il Governo per cambiare il sistema calcio, perché ha dimostrato di non essere in grado di farlo da solo. Se si dovesse saltare un altro Mondiale, di fatto, l’unica alternativa sarebbe quella di un commissario straordinario”.