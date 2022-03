Ordine: “Napoli e Inter tecnicamente superiori al Milan. Su Spalletti e Pioli…”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

TuttoNapoli.net

"Se sei in ballo, come si dice anche dalle mie parti, devi ballare. Non mi meraviglio di questo sviluppo del campionato: la cifra tecnica di Napoli e Inter è superiore al Milan. Azzurri e rossoneri, che hanno subito innumerevoli infortuni e assenze, sono rimaste lassù nonostante tutto, e credo che questo sia un merito che va al di là della classifica". Ne è convinto il giornalista Franco Ordine, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Il Milan con o senza Ibra? I rossoneri avevano due leader tecnici e di personalità, Ibra e Kjaer - ha sottolineato Ordine - ed ora è fuori anche Romagnoli. Avere lo svedese e no, fa una differenza clamorosa. Spalletti con Pioli non ha mai perso in 11 confronti. È vero che con Inter e Roma non ha mai vinto, ma non dimentichiamo da dove venivano: i nerazzurri riportati in Champions con il caso Icardi, senza dimenticare i successi in Russia, due volte campione. Pioli, invece, ha fatto il salto di qualità dopo il 5-0 di Bergamo e l'arrivo di Ibra dando dimostrazione di serenità e di equilibrio che non c'è ad Appiano Gentile dove Inzaghi ripete che la missione del club è arrivare nelle prime quattro dopo aver parlato dello scudetto della stella. Ma ciò che emerge da tutto questo - ha concluso il giornalista - è che Milan e Inter hanno le gomme sgonfie dopo la Coppa Italia".