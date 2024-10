Ordine: “Napoli già 1°, le altre avranno almeno 10 gare in più e andranno in Arabia per la Supercoppa!”

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Conte ha l’ossessione del successo, come ha detto Buffon se gli va male arriva secondo. L’unico problema è che è incontentabile. Il Napoli è lì davanti dopo tanto tempo lo porterà ad essere ancora più incazzato e determinato. Voi non conoscete ancora Conte e come lavora. Il calendario sarà stato favorevole, ma il Napoli magari avrà scavato un po’ di distanza fino agli scontri diretti.

E non avete idea di quello che sarà il campionato. Conte vinse all’Inter anche perché uscì dalla Champions e mise la quinta in campionato. La differenza tra il Napoli e le altre sta in 12 partite in meno! In Champions c’è un minimo di 8 partite, se non ti qualifichi nelle prime 8 devi aggiungerne altre 2 e poi a gennaio vanno in Arabia a fare due gare di Supercoppa e poi rientrare e recuperare le gare saltate! Pensate come si divertìrà Conte quando gli altri torneranno da lì e dovranno recuperare altre partite. E’ una follia!”.