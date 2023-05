Ordine: "Patteggiamento Juve salva i diritti tv, sarebbe stato autogol per calcio italiano"

Così scrive sulla vicenda Juventus il giornalista Franco Ordine nel suo articolo per Il Giornale.

"Invocare tanta severità per un "reato" (plusvalenze) che non prevede alcuna sanzione è una forzatura".

"Invocarla per la Juve che ha 12 milioni di tifosi e molti abbonati alle pay-tv alla vigilia del rinnovo contrattuale dei diritti tv è un autogol che il calcio italiano non poteva permettersi. Si spiegano così gli interventi pro-reo di Lotito & C.”