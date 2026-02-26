Del Genio: “Non sono per il complotto, ma non si può dire che la malafede di sicuro non c’è”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio e ha affrontato così il tema arbitri e le polemiche degli ultimi giorni: “Le statistiche vanno bene per tutti i campi. Non si può mettere la mano sul fuoco che siano tutti in buonafede, qualche fetente ci sarà. Ci sarà fra i dottori, fra gli avvocati, fra i magistrati, fra i politici. Sono una minoranza, una piccola parte di loro, però non esiste una categoria totalmente pulita, la storia ce lo insegna.

C’è sempre stata qualche macchia in ogni categoria Non sono per il complotto e non sono per la malafede generalizzata, ma qualcuno in malafede ci può stare pure fra gli arbitri. Gli arbitri non sono santi. Potrebbe esserci anche lì. Io non dico che c’è, però non capisco come si fa a dire che sicuramente non c’è. Così come non si può dire che sicuramente c’è la malafede, non si può dire il contrario. Su numeri così alti di persone coinvolte, ci sarà sicuramente qualcuno. La storia del calcio ci insegna che poi quando scoppiano gli scandali su 30 arbitri vengono coinvolti 2-3. Quindi a volte sbagliano perché sono scarsi, a volte perché sono in confusione, ma non escludiamo del tutto che qualche volta possano sbagliare per malafede. Non escludiamo nulla”.