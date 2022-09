Ordine: “Scudetto? Non credo nel Napoli, finora gli è andato tutto bene…”

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Scudetto? Non credo nel Napoli, finora gli è andato tutto bene. Il giudizio è riferito ad un pezzo di calendario che non tiene conto degli avversari incontrati. Il Napoli deve ancora giocare con Udinese, Atalanta, Inter, Juve e Roma”.