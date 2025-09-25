Ordine toglie pressione al Milan: "Non è da Scudetto! Attento Max..."

Milan non da scudetto secondo il giornalista Franco Ordine che ha scritto così dei rossoneri nel suo editoriale per Milannews: "Se il Milan dovesse classificarsi tra le prime quattro avrà fatto un risultato eccellente. E non mi si dica che avere solo il campionato è un vantaggio speciale perché altrimenti dovrebbero spiegarmi come mai è successo soltanto 4-5- volte nella storia recente del calcio italiano e non è mai successo a Roma, Lazio, Fiorentina, allo stesso Milan (eccetto Capello del ’91 e Zaccheroni del ’99) o alla Juve (tranne Conte) o all’Inter.

La risposta è semplice: perché il vantaggio rende solo se i competitor sono impegnati sul fronte delle coppe fino in fondo alla stagione. Quindi non solo non partecipo al finto trionfalismo di chi solo qualche settimana prima parlava di “disastro”, prendeva in giro questo e quello del nuovo mercato ma diffido anche Allegri dal considerare sinceri gli apprezzamenti di qualche suo antico “oppositore” che oggi gli attribuisce addirittura la patente di “evoluto”. Caro Max, occhio".