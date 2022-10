Ordine: “Trionfo di ADL! Non mi sorprenderebbe Napoli ai quarti o in semifinale di Champions”

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’: "Il Napoli? Sono esaltato, è il trionfo di De Laurentiis, ricordo la faccia di Spalletti quando ADL parlava di scudetto, non era particolarmente euforica. Per come sta giocando non è da considerare una sorpresa se arriva ai quarti o in semifinale di Champions League”.