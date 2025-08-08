Oriali: "Quest'anno sarà più dura, ma la pagina è bianca. Dipende da noi!"

Lele Oriali, collaboratore di Antonio Conte al Napoli, è intervenuto durante la presentazione della squadra dal palco eventi di Castel di Sangro: "Vi ringrazio per l'accoglienza, sono molto contento. Dico solo due cose, non mi hanno dato molto tempo. Veniamo da un'annata straordinaria dove abbiamo meritato di vincere e ha vinto una squadra vera.

Quando dico una squadra vera intendo anche voi, non solo giocatori e staff. Insieme si è vinto. Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina importantissima della storia del Napoli, ora bisogna girare la pagina ed è bianca: sta a noi decidere cosa scrivere, dipende da noi. L'altra sera ho detto che mancava qualcuno perché questa è la nostra famiglia sportiva, qui ci si sostiene e si lotta. Ma soprattutto con il vostro entusiasmo e la vostra passione, che avete dimostrato anche nei momenti di difficoltà. Per questo vi ringrazio".