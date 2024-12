Orlando avvisa: "Napoli ridimensionato. Kvara e Lukaku in evidente crisi"

Due sconfitte in meno di una settimana per il Napoli contro la Lazio e tante polemiche sia dopo la Coppa Italia che dopo la gara di ieri sera che è costata il primato in classifica. Questo doppio ko ridimensiona gli azzurri? Questo il pensiero dell'opinionista di TMW Radio, Massimo Orlando:

"Ad oggi sì. Ha una grande fase difensiva, ma se prende gol fa fatica a ribaltare la partita. Davanti troppo poco, la crisi è evidente di Lukaku e Kvaratskhelia".

