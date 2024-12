Podcast Orlando: "Conte non può rinunciare a Neres, se poi ritrova Kvara aumenta la pericolosità"

A discutere sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Il Napoli rischia col Genoa?

"La reazione a Udine è stata da grande squadra, il Genoa ha i soliti problemi, gioca col cuore e in casa è difficile. Per me non si può rinunciare a Neres, se poi ritrova il miglior Kvara così il Napoli aumenta le occasioni da gol".

Milan, col Verona ultima spiaggia per Fonseca?

"Mi auguro che sia la fatal Verona. Al Milan deve cambiare qualcosa. Che fa il Milan, vuole valorizzare i giovani, visto che non ci sono più obiettivi? E' questa l'impressione. Se il Milan deve andare in campo così, con una squadra mai al completo e i giocatori importanti puniti o criticati, mi sembra ci sia così tanta confusione che qualcosa deve cambiare. Vedo un Milan fuori dalla lotta anche Champions e l'unica opportunità è andare avanti nella coppa, ma non credo ci siano possibilità. Io a Fonseca contesto al gestione del campo. Lui ha sbagliato almeno 15 volte la formazione e non è la società lì che decide ma lui".