Podcast Orlando contro Conte: "Sta esagerando! Pare faccia di tutto per mollare..."

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando ha dato il suo parere sui temi del campionato.

Questa Roma di Gasperini è da Scudetto? "C'ha un fenomeno vero in panchina. Celik era inguardabile con Mourinho, ora è protagonista. Ha trasformato tutto Gasperini. Vedo un atteggiamento diverso, ci sono pressing, giocate. Se la società gli farà qualche regalo a gennaio e sono ancora lì, attenzione alla Roma".

Napoli, la squadra è ancora con Antonio Conte? "Mi sembra una resa. Nell'ultimo periodo sta esagerando, tra i commenti sul mercato e le parole di ieri. La sensazione è che faccia di tutto per mollare, ma se non voleva rimanere doveva dirlo. E' un momento difficile, fisicamente e per gli infortuni, ma uscirsene con queste parole non dà una sterzata ma dai una bastonata a tutti, dal presidente ai giocatori. E' andato oltre".