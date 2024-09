Podcast Orlando esalta Lukaku: "Con Conte può avvicinarsi ai 30 gol"

A commentare le tematiche odierne a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Yildiz e la 10 con la Juventus.

Come lo vede? "La Juventus ha investito tanto su questo ragazzo, assegnandogli la maglia più importante e pesante. Non mi sembra ancora un giocatore che possa rappresentare un simbolo, ma è qualcosa ancora al di sotto di certi campioni. Ma ha un allenatore che insegna calcio, con Motta imparerà molte più cose. Lo vedo meno trequartista rispetto ad altri campioni passati alla Juve".

Perché la Juve ha dato via Soulé e con la stessa cifra quasi ha preso Nico Gonzalez? Non poteva tenere il primo? "Credo sempre che Giuntoli abbia concordato con Motta il mercato. Se arriva e ha in casa Soulé e lo ritiene l'esterno più importante non va via. Io personalmente lo avrei tenuto, poi hanno rimediato con Nico Gonzalez, che è un giocatore molto particolare, che si fa spesso male. Non so se la Juve, pensando a una stagione così intensa, abbia preso la soluzione migliore".

Siamo certi della qualità della campagna acquisti di Giuntoli? "La Juve ha finito un ciclo, sulla carta sono stati presi giocatori potenzialmente molto validi, hanno preso un tecnico tra i migliori in circolazione, magari non quest'anno ma diventeranno molti forti. Il campo dirà poi come stanno le cose, ma mi sembrano delle giuste mosse. Oggi si va verso un progetto serio e per una società come la Juve credo sia fondamentale".

Quanto può fare bene Lukaku al Napoli? "Il Napoli è una competitor seria per lo Scudetto. Per me, conoscendo Conte, lo metterà in condizione di essere fisicamente devastante, come visto all'Inter. Se riesce a riportarlo a quei livelli, mi sento di dire che può avvicinarsi a 30 gol. A Roma Lukaku era pesante, era statico, Conte lo può riportare in condizioni ottimali e così può fare la differenza".