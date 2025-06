Podcast Orlando: "Juve, avrei preso Spalletti. Sull'Italia e Gattuso..."

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Ranieri dice no alla Nazionale. Scelta giusta?

"Pensavo che volesse chiudere il cerchio, per tutto quello che ha fatto. Non mi aspettavo il no, perché ha fatto tutto bene nella carriera e gli mancava la Nazionale. Per non sporcarsi gli ultimi anni della sua immagine forse ha ritenuto che questa squadra non fosse all'altezza, oltre al fatto che ha preso degli impegni con la Roma. Scelta giusta alla fine".

Italia, dopo il no di Ranieri su chi puntare?

"Mancini? Se chiede scusa pubblicamente e mette nero su bianco guadagni a raggiungimento di obiettivi, senza stipendio... Ma rimane il fatto che siamo senza qualità come Nazionale".

Pioli sembra verso la Fiorentina, si parla di De Rossi e Gattuso:

"In un momento così difficile, dove tutti hanno fallito nel fare gruppo, allora mettiamo Gattuso che in quanto a grinta ce ne mette. De Rossi lo vedo più per un club".

Juve, ha parlato Comolli. Ha confermato Tudor, lavorerà con Chiellini e vuole tenere Kolo Muani:

"Faccio un in bocca al lupo. Siamo alla follia, perché parla di altri dirigenti ma io mi concentrerei più sulla squadra. Tudor? Io avrei preso Spalletti, che è una voce che sta girando e potrebbe essere il colpo di scena finale".

Chiellini ha vinto tanto nella Juve, dovrebbe meritare più spazio in società?

"Ha smesso da poco, Chiellini deve imparare certi ruoli. E' un ragazzo intelligentissimo, preparato, ma necessita di un po' di tempo per costruirsi la sua squadra. Maldini anche ci ha messo un po' di tempo".

Come vede la conferma di Tudor?

"Cambiano allenatori, dirigenti, ma il vero problema è la squadra che va sistemata, migliorata. Senza l'arrivo di Conte, Tudor va bene tenerlo. Non è un inesperto, che se la può giocare. Ho fiducia in Tudor ma va sostenuto".

Pioli scelta giusta?

"Sì. La Fiorentina non può permettersi da un giovane. La piazza è in fermento, sono contenti di Pioli. E' da tutti considerato la persona che ha esperienza e qualità per entrare in uno spogliatoio non semplice dopo quanto accaduto lo scorso anno".