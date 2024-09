Podcast Orlando: "Meno tattica, più qualità individuale e così l'Italia si è ritrovata"

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Italia e non solo: "Ottima Italia, che ha fatto tutto quello che non si è visto agli Europei. Gruppo, solidità, gioco di squadra, meno tattica e più qualità da parte dei giocatori. Siamo meno qualitativi di altri ma siamo una buonissima squadra. Aver ritrovato la voglia del gruppo ha fatto la differenza contro una Francia spocchiosa".

Ci ha agevolato la Francia, ma abbiamo ritrovato anche elementi importanti:

"Sicuramente, però aver incontrato la Francia ha agevolato tutto. Devi comunque essere bravo ad approfittarne. Ricci è un ottimo giocatore, Tonali per personalità e leadership in mezzo ce ne sono pochi in giro in Italia. C'era bisogno di partire con la vittoria, bene che sia arrivata la Francia ma ora questo entusiasmo deve essere portato avanti. Deve esserci orgoglio nell'indossare quella maglia".

Tante critiche a Theo Hernandez:

"A questi livelli devi essere sul pezzo tutti i giorni, Sinner insegna. Theo e Leao sono due campioni che spesso vanno svogliati all'allenamento. Ai miei tempi in allenamento al Milan se non ti impegnavi ti mandavano negli spogliatoi perché non era di aiuto al gruppo. Contratto? Se vuole andare via lo dica. Un Hernandez così non serve a nessuno. Al derby devi arrivare al top, con tutte queste problematiche se non ci arrivi bene e perdi non so cosa può accadere".