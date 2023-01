Orlando non si capacita: "Kvara e Kim? Mi chiedo come mai li abbia visti solo Giuntoli"

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.



Spalletti, visto il distacco che si sta creando, potrà far giocare i più giovani? “Io credo che se si parla di valore la rosa del Napoli sia cresciuta tutta. Penso che quando arriveranno le partite di Champions potrà cercare di gestire di più la rosa. Credo che quest’anno il Napoli può compiere un capolavoro valorizzando giocatori che all’inizio della stagione non pensavamo potessero arrivare a questo livello”.

Paragonando il Napoli alle altre capoliste gli azzurri hanno la media punti più alta ma stipendi e ricavi più bassi, che ne pensa? “Stanno facendo un capolavoro, quindi, gli vanno fatti i complimenti. Stanno regalando spettacolo e in Europa sono andati da protagonisti. Gli azzurri possono avere anche qualche possibilità in Champions League perchè credo che anche le top non sarebbero contente di incontrarli".

Che cosa si aspetta da questo calciomercato?

“Questo mercato penso che alla fine sarà caratterizzato da colpi da acqua alla gola. Varie forme di prestiti perché i soldi non ci sono. Gli azzurri il capolavoro lo hanno fatto in estate. Penso che, vista anche la situazione Juventus, pochi dirigenti faranno operazioni particolari”.

Si può imitare il modello Napoli?

“Penso che il Napoli sia andato sul sicuro perché chi ha fatto questi acquisti sapeva che avrebbero migliorato la squadra. Posso capire che il tifoso con la cessione dei big pensasse che la squadra si fosse indebolita ma i dirigenti già sapevano. La domanda, poi, quella vera, è come mai solo Giuntoli si sia accorto di due giocatori fenomenali come Kvaratskhelia e Kim. Non so se sarà replicabile ad essere sincero”.

Che idea si è fatto di Napoli-Roma?

“La Roma gioca male ma ormai ha trovato la quadra e condizione. Sulla carta, comunque, non vedo partita perché gli azzurri mi sembrano superiori a tutti in Serie A. Bisogna stare comunque attenti perché i giallorossi ti fanno giocare male ed è insidiosa. Per Mourinho poi con la penalizzazione della Juventus si è aperta una grande chance”.