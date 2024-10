Podcast Orlando: "Occhio a dare margine al Napoli, è difficile riprendere uno come Conte"

A parlare di Italia e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

C'era una volta il capitano bandiera e la fascia a turno non fa crescere più in personalità i giocatori: è così?

"E' cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio. Alla Fiorentina ha fatto il capitano Kouamè, mi pare la lotteria la fascia di capitano".

Inter e Juventus, test contro Roma e Lazio nel prossimo weekend:

"Sono due belle partite, Juve con tante assenze ma una rosa che può sopperire a questo. Arriva una Lazio che ha equilibrio. Serve la migliore Juve se vuole portare a casa punti. La Lazio mi diverte tanto. La Roma credo che viva questo momento con poca serenità. L'Inter ha una grande chance. Quando giochi all'Olimpico con una tifoseria non schierata come prima è una chance da sfruttare. Credo che sia una partita più decisiva per la Juve".

Che scelte può fare Motta contro la Lazio, viste le assenze?

"E' il momento di provare Douglas Luiz nel suo ruolo dietro le punte, più dietro non è pronto e ha fatto danni. Vedo bene Locatelli e Thuram davanti alla difesa, Yildiz deve giocare e poi vedremo il resto. La squadra è buona, mancano alcuni titolari importanti ma la Juve non può neanche pareggiare e vincere davvero, sennò succede un casino. Anche in emergenza, ci devi provare. La Lazio dietro comunque concede qualcosa, sono quelle partite che anche in difficoltà e vai avanti devi portarla a casa".

Dubbi su Douglas Luiz ora?

"Ho dei dubbi ma il calcio ti riserva sorprese. A volte magari certi giocatori svoltano. Finora ha fatto male ma diamogli tempo".

Se Inter e Juve non vincono, può andare definitivamente in fuga già il Napoli?

"Occhio che non è il Napoli di due anni fa, ma se gli dai margine poi è difficile riprendere uno come Conte".