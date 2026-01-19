Podcast Orlando sugli infortuni: "Un po' è casualità, ma se ti alleni sempre a duemila..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come si spiega tutti questi infortuni al Napoli?

"Credo che ci siano alcune casualità che capitano un po' a tutte le squadre e poi forse andare semrpe a duemila anche in allenamento può essere un problema. Anche la Roma ha uno che fa dell'intensità il suo credo, ma non ha avuto problemi così grossi".

Inter, che ne pensa della sfida di Champions contro l'Arsenal?

"Quest'anno l'Inter non la vede come un'ossessione la Champions. E' una squadra forte, come primo obiettivo si è messa lo Scudetto, e lo sta dimostrando, poi si deve giocare le partite in Champions sapendo che ha la squadra ma non deve essere un'ossessione. Giocando così diventa più facile affrontare le partite. Ci sono almeno 3-4 più forti ma arrivandoci così rilassata può giocarsela".

Si va verso un confronto Inter-Milan per il titolo?

"Ci si dimentica della Roma. Se batte il Milan rientra di brutto, se il Napoli dovesse uscire male da Torino andrebbe a 9 punti potenzialmente e credo siano troppi da recuperare. Questa Roma, che non ha l'obbligo di vincere il campionato ma ha un allenatore fantastico e ha anche dei giocatori nuovi, diventa una mina vagante che fa paura".