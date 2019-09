Orrico attacca: "Manolas è individualmente forte, ma non ha capacità di muoversi a reparto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Corrado Orrico, allenatore: “Perché la Juventus non si è chiesta perché il Liverpool ha lasciato andare Emre Can? La Juve ha il difetto di prendere giocatori a parametro 0, alcui sono andati bene, altri molto meno. Le scelte di Sarri, sono scelte di campo. Evidentemente Emre Can non ha convinto Sarri, sarà lui a dover dimostrare che Maurizio si sbaglia. Non vedo dov'è il problema. Penso che Emre Can sia poco rapido ed in mezzo al campo crea problemi. Sarri è un ottimo allenatore, ha il marchio del pensiero, del sapere, del buon andamento. Juventus-Napoli? Quella non è la Juventus che vuole Sarri. La Juventus ha semplicemente sfruttato le incertezze difensive del Napoli. Hanno messo dentro Manolas, che ha capacità fisiche diverse da Albiol, ma quest'ultimo riusciva a dare un senso più corretto alla difesa. Manolas è individualmente forte, ma non ha capacità di muoversi a reparto. Non dimentichiamo anche i gol di Firenze, Ancelotti deve riflettere. Mi pare di capire che ci sia un eccesso di entusiasmo non giustificato dalle prime apparizioni in campionato, penso sarà un campionato più duro ed equilibrato, anche per la vetta, non come l'anno scorso. Aspettiamo Ancelotti faccia le sue scelte sul modulo, io non sono uno di quelli entusiasti del Napoli e lo vedo balbettare più del solito. Inter? Antonio Conte è feroce, è uno spazzino del campionato, piglia tutto e porta a casa, pretende il massimo. Il Napoli gioca bene, cambia modulo e poi perde, la differenza la fanno le vittorie, su questo l'Inter ha già dato dimostrazioni. Non avrà il bel gioco, ma vincerà".