Orrico sulla lista di 40 nomi: “Solo sommandone 20 si può trovare uno come Spalletti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter: “Sostituire Luciano non sarà semplice. Spalletti è un gigante. Non c’è alcun difetto nel suo lavoro e veder giocare il suo Napoli era un piacere per gli occhi. Ogni domenica si assisteva alla compiuta realizzazione del lavoro settimanale. Dei quaranta allenatori di questi giorni si dovrebbe mettere insieme la metà per riuscire a trovarne uno all’altezza di Luciano…”.