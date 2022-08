Orsi ai romanisti: "I nomi non giocano, conta il campo: dei nuovi solo Dybala una certezza"

Così l'ex portiere, allenatore ed opinionista Nando Orsi nel corso di Radio Radio, come riportano i colleghi di Laroma24.

TuttoNapoli.net

"Il mercato della Roma è a costo zero ma con giocatori di spessore. Ora c'è da vederli in campo, i nomi non giocano a pallone. Per me l'unica certezza è Dybala, mentre Matic e Wijnaldum devono dimostrare quanto valgono. Come obiettivi la Roma alza l'asticella, ora c'è da dimostrarlo. Serve anche un altro difensore, Belotti deve decidere dove vuole andare", così l'ex portiere, allenatore ed opinionista Nando Orsi nel corso di Radio Radio, come riportano i colleghi di Laroma24.