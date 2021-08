Orsi: "Amrabat? A Firenze non ha fatto bene ed è un po' discontinuo"

Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista tv, parla a Marte Sport Live: ”Amrabat? Mi piace ma a Firenze è andata un po’ così. Ha dinamismo, piede, forse è un po’ discontinuo. Secondo me è un giocatore che darebbe più qualità. Poi non so se a Spalletti serva quello o il frangiflutti. Non colma le lacune in tal senso ma darà qualità diverse. Koulibaly-Juan Jesus? Direi più in coppia con Rrahmani, Jesus sta lì per fare la riserva. Lui alla Roma ha fatto male però io penso che nei 4 ci possa stare, non è costato niente e c’è crisi ma era una chance da cogliere".