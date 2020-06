Orsi: "Assenza di Ospina si farà sentire, ma Meret merita fiducia"

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, commentando il momento dei portieri azzurri: “Ospina è stato tra i migliori contro l’Inter, Gattuso lo aveva già scelto prima della sosta del campionato. C’erano state tante polemiche, ma poi conta il parere dell’allenatore. L’assenza di Ospina si farà sentire, era in forma e poteva dare un contributo importante. Meret è forte e bisogna avere fiducia in questo ragazzo.

Il gol di Eriksen? L’uomo sul primo palo c’entra poco, è una palla che Ospina poteva anticipare, ma rischiava di non andarla a prendere. Era bassa e insidiosa, è stato sfortunato perché gli è passata in mezzo alle gambe. E’ stato disorientato dai compagni davanti che non l’hanno presa. Poi è stato il migliore in campo: le parate su Eriksen e Candreva sono state importantissime”.