Orsi: "C'è accanimento nei confronti di Meret, aspettano errore per criticarlo"

“C'è accanimento su Meret, nel match col Bologna ha già reagito” Così Nando Orsi, ex portiere, ospite a Ottochannel

“C'è accanimento su Meret, nel match col Bologna ha già reagito”. Così Nando Orsi, ex portiere, ospite a Ottochannel: "Secondo me c’è accanimento nei confronti di Meret, è come se non si aspettasse altro che il suo errore per puntargli contro il dito. Non è affatto Meret il punto debole del Napoli, credo che nelle vittorie eccezionali con Liverpool, Ajax o Milan ci fosse sempre lui in porta, no? Ho visto sue grandi parate, questo ragazzo secondo me ha dimostrato carattere dopo l’estate difficile e già ha provato a reagire col Bologna dopo l’errore, rischiando l’uscita. A Roma? Sarà difficile, vedo Raspadori titolare, anche perché i difensori giallorossi sono molto forti fisicamente, occorre uno che li faccia muovere. Come occorre un Napoli dal ritmo alto, perché i centrocampisti della Roma sono statici".