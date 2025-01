Orsi: "Cessione Kvara? ADL ha fatto una prodezza di dimensioni bibliche"

Nando Orsi, ex portiere e opinionista Sky, ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero ha parlato dell'addio di Kvara e non solo: “Kvaratskhelia? Il Napoli nella sua storia ha avuto grandi giocatori: penso a Mertens, a Cavani… Una città intera, che io rispetto e ci mancherebbe altro, è dispiaciuta per un anno che ha fatto un giocatore come Kvara, dove tutti gli altri sono stati eccezionali. Nell’anno e mezzo dopo non mi ha entusiasmato tanto, De Laurentiis ha fatto una prodezza di dimensioni bibliche, per non averlo rinnovato prima ed averlo venduto a più di 70 milioni poi. Diciamo anche che Conte è stato bravo a tenere qualcuno, perché a giugno tutti volevano andare via. Ndoye possibile sostituto? Non capisco perché il Bologna se ne voglia privare, ma come riserva andrebbe bene. Io Chiesa non lo prenderei, secondo me non sta ancora bene fisicamente. Garnacho se viene fa il titolare al posto di Neres, secondo me.

Scudetto? L’Inter non ha due squadre come ha detto Conte, come organico è il più lungo di tutti ma, se giocano le seconde linee, va in difficoltà. Secondo me, se il Napoli riesce a non perdere a Bergamo con l’Atalanta, certifica che il campionato sarà una lotta a due [tra Inter e Napoli, ndr]. L’Atalanta si gioca l’ultima carta per restare in corsa. Politano dovrà fare un gran lavoro difensivo sabato. Carnesecchi è un mezzo crack, è molto bravo. Lui e Meret sono i portieri più decisivi di quest’anno, ma per la Nazionale Donnarumma è un’altra cosa. Conte non imposterà la partita come ha fatto all’andata, Gasperini invece ha sempre quel modo di giocare.

Il Napoli ha perso un anno dopo lo Scudetto, De Laurentiis ha pensato che il Napoli potesse fare meglio. Se avesse preso Conte l’anno scorso, avrebbe potuto continuare il ciclo”.