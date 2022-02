Orsi: "Col Cagliari la partita più brutta dell'anno. Ospina? Vi racconto l'errore..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex portiere della Lazio e del Napoli, Fernando Orsi: "Ospina? Non mi fossilizzo sull'errore di una singola partita, io guardo a 360 gradi. L'errore ci può stare in una partita, ma io penso che stia facendo bene al Napoli perché ha portato punti. Dopo l'errore si è riscattato, per me sta facendo non bene, di più. Secondo me è stata la partita più brutta dell'anno, lo ha detto anche Spalletti. Forse è stata la difesa a tre, forse il match con il Barcellona, la stanchezza, il fatto che dalla prima alla settima non ha vinto nessuno. Ha preso un punto sull'Inter, se la può giocare fino alla fine, ma in questo momento tutte hanno la stessa percentuale di vittoria. Escludo la Juve perché dovrebbe rincorrere tre squadre e mi sembra difficile".