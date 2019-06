Orsi: "Con due acquisti mirati il Napoli può avvicinarsi alla Juventus"

Cosa serve al Napoli per colmare il gap dalla Juventus? Risponde Fernando Orsi, ex portiere, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli con un paio di acquisti mirati può avvicinarsi alla Juventus. James Rodriguez è un calciatore importante, ma non mi fa impazzire. Le sue qualità sono fuori discussione, è un calciatore duttile, una ipotesi intrigante. Il Napoli sta giocando in maniera diversa rispetto a Sarri, ma con Ancelotti gioca comunque bene. Il cambiamento di modulo ha influito, ma il bel gioco è rimasto, seppur diverso".