Orsi: "Con Spalletti è cambiata la musica, ora il Napoli gioca in verticale"

Nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Canale 8, è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi: "Gli azzurri stanno bene, lo dissi anche lo scorso anno, ma in quest'estate sono stati trattenuti i big. Un grande merito a questo club. Anche il fatto di non aver subito gol è importante per l'autostima, c'è voglia di giocare e divertirsi. Osimhen è un grande realizzatore, la squadra gioca con equilibrio e lo cerca sempre per buttare la palla in rete. Questa squadra deve giocare in verticale, assolutamente, con Gattuso così non è stato, ora con Spalletti invece è cambiata la musica. Non scordiamoci che Insigne sta giocando con il contratto a scadenza, sta dando l'esempio. Anguissa ha permesso a Fabian di giocare meglio in questo avvio di campionato.

Ospina è stato importantissimo, specie nella parata su Yoshida, molto più difficile rispetto alla prima su Candreva. Il colombiano è esplosivo, molto reattivo. La classifica per me è già delineata, la Juve è dietro, non ha un centrocampo adatto, l'Atalanta si gioca tantissimo con l'Inter. Mazzarri ha cambiato il Cagliari, verrà a Napoli con cinque centrocampisti, tornando dunque al 3-5-2".