Orsi critico: “La Champions è il minimo, il Napoli poteva fare molto di più”

Nando Orsi, ex portiere ed attuale commentatore televisivo, durante la trasmissione Giochiamo d’anticipo in onda su Canale 21, ha parlato della stagione del Napoli e della prossima sfida contro il Verona. "Il Napoli non dovrà sottovalutare il Verona, non bisogna fare lo stesso errore fatto dal Milan col Cagliari. Il Napoli quest’anno ha raggiunto il minimo sindacale in caso di Champions. Se pensiamo agli obiettivi sfumati in stagione, non considero la qualificazione in Champions un’impresa, si poteva fare molto di più".