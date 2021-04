Orsi difende Meret: "Non poteva fare di più! Perché lui viene criticato e Ospina no?"

Nando Orsi, ex portieri e commentatore tecnico per Sky Sport, ha parlato del gol dell'Inter contro il Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ogni volta che Meret prende un gol ci si chiede se poteva fare qualcosa, invece se lo prende Ospina si parla di altre cose. Non è che il Napoli ha Meret e Yashin, ha un portiere che quando gioca fa le stesse cose di Meret. Non poteva fare di più, né sul cross né sul tiro di Eriksen".