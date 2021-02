Orsi elogia Meret: "Ha dimostrato grande personalità"

Nel corso di 'Radio Goal, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l'ex portiere e commentatore televisivo Nando Orsi: “Tra presidente e allenatore l’importante è confrontarsi. Bisogna dare una fiducia illimitata a Gattuso, il Napoli ha nelle corde di vincere partite importanti come quella con la Juve l’importante è la tranquillità. Ora ci sono due partite importanti e non è che il risultato deve condizionare il futuro di Gattuso, per rovinare tutto basta esonerare il tecnico.

Meret titolare all’ultimo minuto? Bisogna sottolineare la sua professionalità nonostante la giovane età. È uno dei migliori portieri italiani per me, ed entrando così all’ultimo ha dimostrato grande personalità, mentre tante volte era stato tacciato di non averne. Gattuso ha scelto Ospina, ma entrambi i portieri lavorano molto bene durante la settimana e si fanno trovare pronti.

Troppe critiche? Il Napoli è in linea con l’obiettivo Champions, il problema che in città si è molto esigenti e si cerca sempre il pelo nell’uovo. Alle volte si è troppo critici, le squadre di calcio sentono molto l’ambiente che gli sta intorno. Ora alla squadra serve solo tanto affetto, i tifosi vogliono tanto bene al Napoli e quindi c’è bisogno un’unità d’intenti”.